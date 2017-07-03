В Индонезии восемь человек погибли в результате крушения вертолета

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Восемь человек стали жертвами катастрофы вертолета, произошедшей в воскресенье в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
Ранее агентство Синьхуа информировало о двух погибших и возможных выживших.
По данным AP, вертолет участвовал в спасательной операции по поиску людей, которые могли пострадать в результате извержения вулкана, и столкнулся со скалой неподалеку от вулканического плато Диенг.
Извержение вулкана в провинции Центральная Ява произошло в воскресенье, примерно в 12:00 по местному времени (08:00 мск). Как передавало агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального центра вулканологии, во время извержения в районе 15 метров от одного из кратеров находились туристы, 10 из них пострадали.