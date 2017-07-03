По меньшей мере восемь человек погибли и 34 ранены из-за дождей на юге Китая

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и 34 пострадали в результате вызванных затяжными дождями наводнений в уезде Цюаньчжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай). Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", еще девять человек числятся пропавшими без вести.

По данным властей, удар стихии в той или иной степени затронул жизни более 250 тысяч человек, в общей сложности из опасных районов были эвакуированы более 37,8 тысячи жителей. В результате наводнений уничтожено более 600 жилых зданий. Прямой экономический ущерб достиг 1,46 млрд юаней (около $215,4 млн).

Сообщается, что дожди нарушили работу более 5 тысяч электроподстанций, в результате чего 240 тысяч абонентов остались без электроснабжения. К настоящему времени аварийные службы восстановили работу половины подстанций.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы 5 тысяч представителей властей и около 100 тысяч местных жителей.