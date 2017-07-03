Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести

Происшествия
3 июля, 8:10 дата обновления: 3 июля, 8:25 UTC+3

Поиски еще одного человека продолжаются, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля./ТАСС/. Шесть человек погибли на озере в Челябинской области после того, как перевернулась лодка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, которая опрокинулась в воскресенье вечером на водоеме Максим в Челябинской области, была перегружена. Люди пытались спастись, однако лишь четверым из них это удалось. Также сообщается, что на помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, однако они погибли. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, глубина водоема составляет от 1,5 до 6 метров.

По предварительным данным, водоем, где произошел инцидент, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. В региональном МЧС отмечают, что в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать находившуюся на берегу лодку, они были без спасательных жилетов.

Смотрите также

МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегруза

В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП с лодкой в Челябинской области
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина
2
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
3
Пьяный мужчина избил медбрата в больнице на востоке Москвы
4
В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза
5
Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести
Темы дня
Загрузка...
Реклама