Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля./ТАСС/. Шесть человек погибли на озере в Челябинской области после того, как перевернулась лодка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, которая опрокинулась в воскресенье вечером на водоеме Максим в Челябинской области, была перегружена. Люди пытались спастись, однако лишь четверым из них это удалось. Также сообщается, что на помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, однако они погибли. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, глубина водоема составляет от 1,5 до 6 метров.

По предварительным данным, водоем, где произошел инцидент, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. В региональном МЧС отмечают, что в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать находившуюся на берегу лодку, они были без спасательных жилетов.