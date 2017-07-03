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Французская прокуратура заявила, что инцидент у мечети в Авиньоне не является терактом

Происшествия
3 июля, 9:16 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, июля. /ТАСС

По данным правоохранительных органов, инцидент является сведением счетов между неизвестными

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ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Стрельба у мечети в городе Авиньон (юг Франции) не является терактом. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Franceinfo по данным, полученным от региональной прокуратуры.

"Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт", - приводит радиостанция данные ведомства.

"Огонь велся не в сторону здания мечети, цели находились лишь на улице поблизости от него и не имеют отношения к мечети", - сообщает прокуратура. По данным телеканала BFMTV, "речь идет о сведении счетов между двумя соперничающими бандами".

Вечером в воскресенье не менее четырех мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по людям. В результате пострадали восемь человек. По данным врачей, ранения у них не тяжелые и угрозы жизни нет. По факту происшествия начато расследование.

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