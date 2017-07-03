Источник: в опрокинувшейся на Урале лодке были девять человек, спаслись четверо

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Девять человек находились в лодке, которая опрокинулась на водоеме в Челябинской области в воскресенье, спаслись четверо. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в результате опрокидывания лодки на водоеме погибли шестеро.

"Двое детей и двое взрослых самостоятельно добрались до берега, их доставили в больницу и после осмотра отпустили домой", - сказал источник. По его словам, из шести погибших четверо - дети.

По уточненным данным, в лодке находились девять человек, в том числе шесть детей в возрасте от двух до 15 лет. На помощь бросились два человека, находившиеся на берегу. Один из них погиб. "Судьба второго остается неизвестной", - уточнил источник.

По словам собеседника агентства, тела двух детей были обнаружены в акватории реки Верхний Тогузак. "В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела двух детей. Таким образом, общее число погибших составляет шесть человек, судьба одного взрослого остается неизвестной", - заключил источник.