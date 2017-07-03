Девять пострадавших в крупном ДТП в Татарстане остаются в больницах

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Девять человек в состоянии различной степени тяжести остаются в больницах Татарстана после аварии с участием автобуса, которая произошла в воскресенье в Заинском районе республики. Как сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранении Татарстана Адель Вафин, одного пострадавшего из больницы забрали для следственных мероприятий.

"Сейчас находятся в стационарах девять пострадавших в ДТП, из них в тяжелой степени остаются пять. Одного пострадавшего из Альметьевска забрали для следственных действий. Состояние позволяет, было изначально средней степени тяжести", - уточнил Вафин.

По его словам, с пострадавшими и родственниками погибших начинают работать психологи.

Вафин также добавил, что опознание тел 14 погибших в аварии с участием автобуса в Татарстане планируется завершить за два дня - ко вторнику.

"Я думаю, что в два дня мы постараемся основные исследования (по опознанию жертв аварии) уже провести", - пояснил он.

В воскресенье тела всех погибших в аварии были доставлены республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани для проведения процедуры опознания.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Столкнулись автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan. Автобус опрокинулся и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

Уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в следственный департамент МВД России, сообщила ранее официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, для его расследования создана следственная группа.