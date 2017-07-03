В Дагестане следователи проводят проверку после гибели трех человек на озере

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МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двух детей и одного взрослого на озере в Дагестане, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.
"В воскресенье, 2 июля, в правоохранительные органы города Буйнакска поступило сообщение о том, что… в озере утонули двое детей и мужчина. По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, на окраине Буйнакска 13-летняя девочка, находясь на берегу озера Комсомольское, поскользнулась и упала в водоем.
"Пытаясь спасти ее, вслед за ней в воду прыгнули четверо несовершеннолетних и их дедушка. Однако самостоятельно выбраться на берег смогли лишь три ребенка. Двое несовершеннолетних и мужчина утонули", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье представитель ГУ МЧС России по Дагестану сообщил ТАСС, что в городе Буйнакске в результате обвала берега в озеро упали шесть человек, из которых пятеро - дети. Тела трех погибших были извлечены из воды еще до прибытия спасателей.