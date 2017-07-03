СК проверит сообщения СМИ об избиении судьей дочери в Забайкалье

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ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ об избиении судьей в Забайкальском крае своей несовершеннолетний дочери. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
"В средствах массовой информации появились данные об избиении судьей одного из судов края своей несовершеннолетний дочери. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал Марков. По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации местных СМИ, судья пыталась силой забрать 13-летнюю дочь у бывшего мужа в городе Краснокаменск после судебного решения, принятого в ее пользу. Сама девочка якобы не хотела возвращаться к матери, "уверяя, что та периодически ее избивала". Когда судья вместе с приставами приехала за дочерью, местные жители вышли на защиту ребенка.