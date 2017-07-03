Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит сообщения СМИ об избиении судьей дочери в Забайкалье

Происшествия
3 июля, 10:20 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, июля. /ТАСС

По информации местных СМИ, женщина пыталась силой забрать 13-летнюю дочь у бывшего мужа после судебного решения, принятого в ее пользу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ об избиении судьей в Забайкальском крае своей несовершеннолетний дочери. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"В средствах массовой информации появились данные об избиении судьей одного из судов края своей несовершеннолетний дочери. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал Марков. По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации местных СМИ, судья пыталась силой забрать 13-летнюю дочь у бывшего мужа в городе Краснокаменск после судебного решения, принятого в ее пользу. Сама девочка якобы не хотела возвращаться к матери, "уверяя, что та периодически ее избивала". Когда судья вместе с приставами приехала за дочерью, местные жители вышли на защиту ребенка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
2
В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза
3
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
6
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
7
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
Темы дня
Загрузка...
Реклама