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Число детей, погибших в результате ДТП в Татарстане, выросло до четырех

Происшествия
3 июля, 12:05 дата обновления: 3 июля, 12:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

В стационарах республики в настоящее время остаются девять пострадавших в результате аварии

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© EPA/RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. В Татарстане число погибших в результате аварии с участием автобуса детей выросло до четырех, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе республики. Столкнулись автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan. Автобус опрокинулся и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

"Погибло четверо детей в результате аварии. Два брата 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2004 года рождения и девочка 2002 года рождения", - отмечается в сообщении.

Сейчас в стационарах республики остаются девять пострадавших. Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное Главным следственным управлением МВД по республике по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в следственный департамент МВД России. Для его расследования создана следственная группа.

Сотрудники регионального следственного управления ищут очевидцев. Тех, кто в момент ДТП находился на данном участке дороги, просят обращаться по телефонам 8 (843) 221-74-21, 8 (855-58) 7-18-65.

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ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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