Число детей, погибших в результате ДТП в Татарстане, выросло до четырех

Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона ТерриСпорт 3 июля, 13:40
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятияСпорт 3 июля, 13:23
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФЭкономика и бизнес 3 июля, 13:19
Медведев: традиционные больничные будут сохранены при переходе на электронныеОбщество 3 июля, 13:15
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в БаварииПроисшествия 3 июля, 13:10
ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничествеСпорт 3 июля, 13:04
Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных командСпорт 3 июля, 12:59
Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездовТранспорт 3 июля, 12:58
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всемСпорт 3 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. В Татарстане число погибших в результате аварии с участием автобуса детей выросло до четырех, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе республики. Столкнулись автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan. Автобус опрокинулся и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.
"Погибло четверо детей в результате аварии. Два брата 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2004 года рождения и девочка 2002 года рождения", - отмечается в сообщении.
Сейчас в стационарах республики остаются девять пострадавших. Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное Главным следственным управлением МВД по республике по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в следственный департамент МВД России. Для его расследования создана следственная группа.
Сотрудники регионального следственного управления ищут очевидцев. Тех, кто в момент ДТП находился на данном участке дороги, просят обращаться по телефонам 8 (843) 221-74-21, 8 (855-58) 7-18-65.