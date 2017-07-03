По факту ДТП на Кубани, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате которой погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В следственном отделе ОМВД России по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло три человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что виновному грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Авария произошла накануне около 13:00 мск на трассе Темрюк-Фонталовская в районе поселка За Родину. На трассе столкнулись Land Rover и Lada Priora. Среди погибших были водитель Lada Priora и две его пассажирки 16 и 64 лет, еще двух пассажиров автомобиля - 54-летнюю женщину и 10-летнего ребенка - доставили в больницу. По данным регионального ГУ МВД, они находятся в реанимации.