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Ростовский суд приговорил к 9 годам колонии вербовщика "Хизб ут-Тахрир" из Дагестана

Происшествия
3 июля, 12:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, июля. /ТАСС

По словам представителя суда Алены Катькало, Хирамагомед Магомедов признан виновным по всем вменяемым ему статьям УК РФ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Хирамагомеду Магомедову, который вербовал жителей Дагестана для участия в запрещенной на территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом в понедельник сообщила ТАСС представитель суда Алена Катькало.

"В соответствии с приговором Магомедов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что подсудимый признан виновным по всем вменяемым ему статьям УК РФ: "Организация деятельности террористической организации", "Содействие террористической деятельности", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов".

По версии следствия, Магомедов принимал участие в деятельности террористической организации на территории Дагестана и занимался вербовкой граждан в ее ряды. Также следствие выяснило, что Магомедов хранил дома и носил с собой самодельное огнестрельное оружие.

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