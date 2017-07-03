В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года

Собрание акционеров вновь утвердило Андрея Мартиросова главой UTairТранспорт 3 июля, 15:15
ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контрактСпорт 3 июля, 15:14
Есмантович: ЦСКА был близок к подписанию контракта с защитником "Вашингтона" ОрловымСпорт 3 июля, 15:05
Есмантович: хоккеист Любимов не будет получать в ЦСКА заоблачные деньгиСпорт 3 июля, 15:02
Еврокомиссия одобрила слияние японских контейнерных перевозчиков NYK, MOL и K LineТранспорт 3 июля, 15:01
Русский снова в тренде: язык Пушкина возвращается на КубуМеждународная панорама 3 июля, 15:00
Защитник "Спартака" Таски пропустит Суперкубок России по футболу из-за травмыСпорт 3 июля, 14:59
Студенты из 32 стран станут участниками международного VI летнего кампуса РАНХиГСНовости партнеров 3 июля, 14:58
Агент: возвращение Любимова в ХК ЦСКА связано с желанием сыграть на ОлимпиадеСпорт 3 июля, 14:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в испанском городе Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Об этом сообщили в понедельник в гражданской гвардии пиренейского королевства.
"42-летний гражданин России был задержан в Аликанте. Разыскивается с 2011 года российскими властями за мошенничество и преступления против государственной казны", - коротко подчеркнули в ведомстве.
В испанских правоохранительных органах отметили, что он проживал в королевстве по поддельным документам гражданина Украины.