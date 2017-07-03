В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в испанском городе Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Об этом сообщили в понедельник в гражданской гвардии пиренейского королевства.

"42-летний гражданин России был задержан в Аликанте. Разыскивается с 2011 года российскими властями за мошенничество и преступления против государственной казны", - коротко подчеркнули в ведомстве.

В испанских правоохранительных органах отметили, что он проживал в королевстве по поддельным документам гражданина Украины.