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В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года

Происшествия
3 июля, 13:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, июля. /ТАСС

По данным испанской полиции, 42-летний мужчина проживал в Аликанте по поддельным документам гражданина Украины

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МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Гражданин России был задержан в испанском городе Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Об этом сообщили в понедельник в гражданской гвардии пиренейского королевства.

"42-летний гражданин России был задержан в Аликанте. Разыскивается с 2011 года российскими властями за мошенничество и преступления против государственной казны", - коротко подчеркнули в ведомстве.

В испанских правоохранительных органах отметили, что он проживал в королевстве по поддельным документам гражданина Украины.

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