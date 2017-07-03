В центре Одессы взорван автомобиль

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что взрыв произошел на автостоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской", - говорится в сообщении.

По данным экспертов Нацполиции, машина была "взорвана при помощи радиоуправляемого самодельного устройства в пластиковом корпусе".

О пострадавших не сообщается. По данным местных изданий, автомобиль принадлежал одному из бывших одесских депутатов.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".