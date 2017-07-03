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Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на полицейских на незаконной акции в Москве

Происшествия
3 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Обвиняемый Алексей Политиков просил суд изменить меру пресечения на домашний арест

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу на срок до 11 августа Алексея Политикова - одного из фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС.

"Признать решение суда первой инстанции законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Оппозиционер отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В понедельник в суде выступил следователь, который назвал доказательства вины Политикова убедительными, а состояние его здоровья не препятствующим содержанию под стражей. В свою очередь обвиняемый напомнил, что воспитывает троих детей и активно участвует в деятельности казачьих организаций на Дальнем Востоке, попросив изменить ему меру пресечения на домашний арест.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Организаторы митинга, отказавшись от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, организовали несогласованную с мэрией акцию в центре Москвы.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 сентября.

В рамках уголовного дела арестованы четыре человека - Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Еще двое - Юрий Кулий и Александр Шпаков - уже осуждены на 8 месяцев и 1,5 года колонии соответственно.

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