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Замглавы Эрмитажа Новиков возместил 30 млн рублей ущерба по делу о хищении в музее

Происшествия
3 июля, 14:36 UTC+3

По словам адвоката Натальи Шатихиной, расследование дела продолжается, окончательный размер ущерба будет определен по результатам экспертной деятельности

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков возместил 30 млн рублей ущерба по делу о хищении в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

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"В настоящий момент по делу о хищении средств при реконструкции Запасного дома обвиняемым Новиковым возмещен в добровольном порядке ущерб, установленный при возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения. На счета Государственного Эрмитажа поступили денежные средства в размере 30 млн рублей", - сказала адвокат.

Она отметила, что в настоящий момент расследование продолжается, назначены экспертизы и другие следственные действия. "Окончательный размер ущерба будет определен по результатам экспертной деятельности. Само здание Запасного дома Зимнего дворца принято и эксплуатируется, недостатки устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств", - пояснила адвокат.

По словам источника ТАСС, Новиков признает свою вину. 28 марта Лефортовский суд Москвы поместил его под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, он участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Эрмитаж официально признан потерпевший стороной по делу.

Новиков курировал в Эрмитаже вопросы капитального строительства.

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