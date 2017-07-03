Жертвами крупного ДТП в Баварии стали 18 человек

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Жертвами ДТП с участием автобуса в Баварии стали 18 человек.

Об этом сообщила полиция Верхней Франконии на своей странице в Twitter.

"Нам приходится исходить из того, что все 18 пассажиров погибли", - отметили в правоохранительных органах.

#BuBraMüb Wir müssen damit rechnen, dass 18 Passagiere bei diesem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen sind. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3 июля 2017 г.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт сообщил, что следователи пока не выяснили причину катастрофы. "Мы будем анализировать ситуацию, потому что остается неясным, что привело к настолько быстрому распространению огня", - сказал он.

Автобус с туристами из Саксонии, направлявшийся в понедельник утром в Нюрнберг, попал в аварию на трассе А9 в районе населенного пункта Мюнхберг и сгорел.