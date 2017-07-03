СК начал проверку по факту ДТП с участием полицейского Подмосковье

В России до конца 2017 года откроется сеть магазинов DisneyЭкономика и бизнес 3 июля, 16:35
Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 16:31
ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем СорокинымСпорт 3 июля, 16:30
Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEUТранспорт 3 июля, 16:27
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-июне 2017 года составила 7 млн тоннТранспорт 3 июля, 16:21
Банк "Югра" поддержит российский оборонный комплексНовости партнеров 3 июля, 16:18
ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛСпорт 3 июля, 16:14
Кремль считает встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для РФ и СШАПолитика 3 июля, 16:10
Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июляЭкономика и бизнес 3 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку в отношении полицейского, сбившего пенсионерку в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств ДТП и степени тяжести вреда здоровью пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ГСУ.
Вечером 2 июля в деревне Поливаново сотрудник УМВД по Подольску сбил 79-летнюю женщину. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована.
Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в отношении полицейского проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.