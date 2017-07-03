СК начал проверку по факту ДТП с участием полицейского Подмосковье

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку в отношении полицейского, сбившего пенсионерку в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств ДТП и степени тяжести вреда здоровью пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ГСУ.

Вечером 2 июля в деревне Поливаново сотрудник УМВД по Подольску сбил 79-летнюю женщину. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в отношении полицейского проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.