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Мосгорсуд оставил под стражей криминального авторитета Калашова до 11 июля

Происшествия
3 июля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Суд также продлил арест двух соучастников Захария Калашова - Герсона Гамидова и Николая Николаева

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 11 июля срока содержания под стражей обвиняемого в вымогательстве Захария Калашова, известного как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

В понедельник суд также признал законным продление ареста двум предполагаемым соучастникам Калашова - Герсону Гамидову и Николаю Николаеву. В отношении Калашова расследуются уголовные дела о вымогательстве и об организации преступного сообщества.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре Москвы, произошла перестрелка между группой из десяти человек, в результате которой двое из них погибли. Следствие считает Калашова главой преступной группы, состоящей из представителей криминального мира, бывших и действующих сотрудников полиции, которые воспользовались хозяйственным спором владельца ресторана со строительной бригадой в целях вымогательства 8 млн рублей.

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