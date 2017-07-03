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СМИ: число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане превысило 200 человек

Происшествия
3 июля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее полиция сообщала о 190 погибших

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане увеличилось до 206 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о 190 жертвах.

Инцидент произошел 25 июня. По данным Geo TV, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огонь уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.

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