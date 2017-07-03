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Дело по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе не направлено в суд

Происшествия
3 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Московской области, в настоящее время стороны знакомятся с материалами дела

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, пока не направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 23 апреля в Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, в суд не направлено. В настоящее время проходит процедура ознакомления сторонами с материалами дела", - сказала она.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что уголовное дело направлено в суд, а прокуратура Московской области подписала обвинительное заключение в отношении водителя автомобиля.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика, отметив, что результаты двух исследований совпадают.

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