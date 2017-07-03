Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен

Происшествия
3 июля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Кроме того, бывший сотрудник полиции понесет наказание в соответствии с действующим законодательством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции, сбивший пожилую женщину в подмосковном Подольске, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Решением начальника ГУ МВД России по Московской области сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сказала она. По словам Петровой, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители полицейского.

Вечером 2 июля на Богородской улице в деревне Поливаново сотрудник УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект о запрете гастролей украинских артистов в РФ
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
Дело по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе не направлено в суд
4
Ткачев: изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год
5
Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен
6
СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России
7
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама