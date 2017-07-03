Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции, сбивший пожилую женщину в подмосковном Подольске, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Решением начальника ГУ МВД России по Московской области сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сказала она. По словам Петровой, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители полицейского.

Вечером 2 июля на Богородской улице в деревне Поливаново сотрудник УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").