В Бостоне автомобиль врезался в толпу

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали в понедельник при наезде такси на группу людей в аэропорту Бостона. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

По свидетельству очевидцев, в 13:44 по местному времени (20:44 мск) автомобиль потерял управление и врезался в группу людей у здания аэропорта. Согласно предварительным данным расследования, причина инцидента - ошибка водителя, который вместо педали тормоза нажал на газ.

LATEST: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians near Boston's Logan Airport, police say. https://t.co/Sg7Nts88uA pic.twitter.com/beE4W7Cz74 — ABC News (@ABC) 3 July 2017

#BREAKING: Taxi rams into crowd at Boston Logan airport, injuries reported pic.twitter.com/wFwh0Afc0E — Isaias Vélez (@isaiasvelez11) 3 July 2017