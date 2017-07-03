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В Бостоне автомобиль врезался в толпу

Происшествия
3 июля, 21:30 дата обновления: 3 июля, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По данным CNN, десять человек пострадали

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© AP Photo/Michael Dwyer

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали в понедельник при наезде такси на группу людей в аэропорту Бостона. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

По свидетельству очевидцев, в 13:44 по местному времени (20:44 мск) автомобиль потерял управление и врезался в группу людей у здания аэропорта. Согласно предварительным данным расследования, причина инцидента - ошибка водителя, который вместо педали тормоза нажал на газ.

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