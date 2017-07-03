В Бостоне автомобиль врезался в толпу

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали в понедельник при наезде такси на группу людей в аэропорту Бостона. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
По свидетельству очевидцев, в 13:44 по местному времени (20:44 мск) автомобиль потерял управление и врезался в группу людей у здания аэропорта. Согласно предварительным данным расследования, причина инцидента - ошибка водителя, который вместо педали тормоза нажал на газ.
LATEST: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians near Boston's Logan Airport, police say. https://t.co/Sg7Nts88uA pic.twitter.com/beE4W7Cz74— ABC News (@ABC) 3 July 2017
#BREAKING: Taxi rams into crowd at Boston Logan airport, injuries reported pic.twitter.com/wFwh0Afc0E— Isaias Vélez (@isaiasvelez11) 3 July 2017