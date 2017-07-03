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Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Происшествия
3 июля, 21:42 UTC+3

Средства отмывались через фирмы-однодневки

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Здание Сбербанка России, Грозный

Здание Сбербанка России, Грозный

© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.

Как сообщается на сайте МВД по Чеченской Республике, незаконные банковские операции были совершены более чем на 1 млрд рублей.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, - говорится в сообщении. - В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей".

Следственным управлением регионального МВД расследуются уголовные дела по фактам создания Джабраиловым 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По предварительным данным, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. "В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная банковская деятельность" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием также установлено, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию других фирм-однодневок для совершения операций по обналичиванию. "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - уточнили в региональном МВД.

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