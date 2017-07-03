СМИ: в Орегоне полиция застрелила мужчину, пытавшегося угнать вертолет

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестный с огнестрельным оружием совершил в понедельник попытку угнать учебно-тренировочный вертолет на аэродроме города Хиллсборо (штат Орегон). Полиция была вынуждена применить при задержании табельное оружие, застрелив несостоявшегося угонщика, сообщила местная газета Oregonian.
Согласно сведениям издания, неизвестный приблизился к инструктору летной школы и его ученику и выстрелил. Никто не получил ранений. Инструктор с подопечным спаслись бегством, а злоумышленник попытался поднять вертолет в воздух, но успеха не достиг.
Тогда мужчина перелез через ограду аэродрома и предпринял попытку скрыться, но его настиг сотрудник полиции Хиллсборо. Полицейский применил табельное оружие, застрелив злоумышленника.
Аэродром насчитывает три взлетно-посадочные полосы. Его оператором является управление воздушными и морскими портами Портленда в Орегоне.
Управление полиции Хиллсборо пока не ответило на запрос ТАСС предоставить информацию по поводу происшествия.