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СМИ: в Орегоне полиция застрелила мужчину, пытавшегося угнать вертолет

Происшествия
3 июля, 23:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Неизвестный выстрелил в инструктора летной школы и его ученика, сообщает газета Oregonian

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестный с огнестрельным оружием совершил в понедельник попытку угнать учебно-тренировочный вертолет на аэродроме города Хиллсборо (штат Орегон). Полиция была вынуждена применить при задержании табельное оружие, застрелив несостоявшегося угонщика, сообщила местная газета Oregonian.

Согласно сведениям издания, неизвестный приблизился к инструктору летной школы и его ученику и выстрелил. Никто не получил ранений. Инструктор с подопечным спаслись бегством, а злоумышленник попытался поднять вертолет в воздух, но успеха не достиг.

Тогда мужчина перелез через ограду аэродрома и предпринял попытку скрыться, но его настиг сотрудник полиции Хиллсборо. Полицейский применил табельное оружие, застрелив злоумышленника.

Аэродром насчитывает три взлетно-посадочные полосы. Его оператором является управление воздушными и морскими портами Портленда в Орегоне.

Управление полиции Хиллсборо пока не ответило на запрос ТАСС предоставить информацию по поводу происшествия.

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