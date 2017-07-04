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Стороны обсудят в суде последствия вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова

Происшествия
4 июля, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Стороны выскажут свои позиции относительно квалификации обвинения, отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также о наказании, которого заслуживают фигуранты дела

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд во вторник, 4 июля, проведет обсуждение юридических последствий вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших пятерых подсудимых виновными в убийстве политика Бориса Немцова.

Стороны выскажут свои позиции относительно квалификации обвинения, вменяемого подсудимым, отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также о наказании, которого заслуживают фигуранты дела с учетом вердикта присяжных. Обсуждение вердикта продлится несколько дней. После завершения данной стадии судебного процесса судья Юрий Житников удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

29 июня коллегия присяжных заседателей практически абсолютным большинством признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в инкриминируемых им преступлениях и не заслуживающими снисхождения. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Потерпевшие по делу Немцова согласны с вердиктом присяжных и оспаривать не будут, однако настаивают на продолжении расследования уголовного дела и установлении заказчиков и организаторов убийства. Гособвинение также выразило согласие с вердиктом коллегии. Как сказала ТАСС прокурор Мария Семененко, "за время, которое присяжные провели в совещательной комнате, они досконально проанализировали все представленные им доказательства и приняли единственно верное и справедливое решение". Гособвинитель назвала убийство Немцова "дерзким, жестоким и позорным".

Адвокаты подсудимых считают, что ставить точку в деле рано. Они заявили, что после вынесения приговора оспорят его в Верховном суде РФ, так как, вердикт присяжные выносили с грубыми процессуальными нарушениями. Кроме того, подсудимые намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением их права на защиту.

Оппозиционер, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину, преступники скрылись на автомобиле, орудие убийства не найдено. Спутница Немцова, украинская фотомодель Анна Дурицкая, не пострадала.

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