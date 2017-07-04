СМИ: в отеле Далласа произведена эвакуация из-за сообщений о стрельбе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Постояльцы и персонал отеля Wyndham на севере Далласа (штат Техас, США) эвакуированы из-за сообщений о стрельбе в одном из номеров. Об этом сообщил в понедельник телеканал WFAA.

По его сведениям, здание отеля оцеплено полицией, ожидается прибытие отряда спецназа. По словам одного из очевидцев, в номере, откуда раздались выстрелы, находилась женщина.