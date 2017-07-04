СМИ: в отеле Далласа произведена эвакуация из-за сообщений о стрельбе

США в 241-й раз празднуют День независимостиОбщество 4 июля, 0:55
Хореограф Жозеф Надж представит в Петербурге мировую премьеру своего спектакляКультура 4 июля, 0:45
Медведев обсудит с единороссами реализацию блока предвыборной программы партииПолитика 4 июля, 0:28
Медведев считает, что в первом и третьем сетах матча с Вавринкой играл потрясающеСпорт 4 июля, 0:18
"Роскосмос": дистанционное зондирование Земли удешевит агропродукцию на 20% за пять летЭкономика и бизнес 3 июля, 23:52
Веснина обыграла Блинкову на старте УимблдонаСпорт 3 июля, 23:19
Кадыров оценил работу правительства Чечни за первое полугодие на "отлично"Политика 3 июля, 23:00
Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"Спорт 3 июля, 22:44
Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник МосквыОбщество 3 июля, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Постояльцы и персонал отеля Wyndham на севере Далласа (штат Техас, США) эвакуированы из-за сообщений о стрельбе в одном из номеров. Об этом сообщил в понедельник телеканал WFAA.
По его сведениям, здание отеля оцеплено полицией, ожидается прибытие отряда спецназа. По словам одного из очевидцев, в номере, откуда раздались выстрелы, находилась женщина.