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Военная спецтехника направлена в Сибирь на борьбу с лесными пожарами

Происшествия
4 июля, 6:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Самолеты ВКС России доставили из Абакана в Братск подразделения отдельной железнодорожной бригады ЦВО и бульдозеры Т-170 для обустройства минерализованных полос и отсечения огня

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ направило военно-транспортными самолетами воинскую спецтехнику для тушения природных пожаров в Иркутской области, сообщил во вторник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Самолеты ВКС России доставили из Абакана в Братск подразделения отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Хакасии, и бульдозеры Т-170 для обустройства минерализованных полос и отсечения огня", - отметил Рощупкин.

По его данным, наземные силы, которые тушат природные пожары, насчитывают более 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и подразделениями МЧС.

На начало июля в Иркутской области горела лесотундра на площади более 100 тыс. гектаров, много очагов не тушится из- за их отдаленности. По данным областной администрации, в зоне постоянного космического наблюдения находится пожароопасная ситуация в Катангском, Бодайбинском, Тулунском и Усть-Удинском районах.

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