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На помощь Якутии для тушения пожаров прибудут 100 пожарно-спасателей из других регионов

Происшествия
4 июля, 7:25 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Ранее cообщалось, что в регионе введен режим ЧС в связи с увеличением количества лесных пожаров

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ЯКУТСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Регионы окажут помощь Якутии при тушении лесных пожаров, ожидается прибытие 100 пожарно-спасателей из других субъектов. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитете жизнеобеспечения республики Юрий Зайцев.

"Все силы и средства республики сейчас брошены на ликвидацию действующих пожаров и недопущение новых возгораний. Главы поселений, где зарегистрированы лесные пожары, ведут активную работу по мобилизации местного населения. Также сегодня ожидается прибытие 100 пожарно- спасателей из других регионов страны для оказания помощи республике по тушению пожаров", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в Якутии указом главы республики введен режим ЧС регионального характера в связи с увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

По информации Департамента по лесным отношениям республики, на охраняемой территории Якутии действуют 30 лесных пожаров на общей площади 4, 6 тыс. га в восьми районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 158 лесных пожаров на общей площади 10, 6 тыс. га.

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