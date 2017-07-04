Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело последнего погибшего в ЧП с перевернувшейся лодкой на озере Максимка в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по региону.

"По информации на 9:15 (7:15 мск), поисково-спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области (на озере Максимка - прим. ТАСС) завершаются. Найден последний погибший, который до сегодняшнего утра считался пропавшим без вести. Его тело поднято на поверхность. Более подробно обстоятельства гибели будут устанавливать следственные органы", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июля из озера Максимка в Чесменском районе извлечены тела двух мужчин, десятилетней девочки и двухлетнего мальчика. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и с детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Позже в ходе поисковых работ обнаружены тела восьмилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков, также установлено, что четверо детей смогли спастись.

По информации администрации Чесменского района, подобное происшествие за последние годы на озере Максимка произошло впервые. По данным главного управления МЧС по Челябинской области, глубина озера варьируется от 1,5 м до 6 м. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности (двум и более лицам)".