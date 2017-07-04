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Около 20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане

Происшествия
4 июля, 8:39 дата обновления: 4 июля, 8:49 UTC+3 МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

По данным республиканского МВД, водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки о дорожных работах

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Около 20 человек доставили в Тарумовскую районную больницу после ДТП с пассажирским автобусом на севере Дагестана. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный врач медицинского учреждения Лариса Мельникова.

"После ДТП с участием рейсового автобуса к нам доставили 19 человек, из них двое - дети. Госпитализирована только одна женщина, у нее сотрясение головного мозга и ушибы. Все остальные получили амбулаторную помощь, в том числе и дети", - сказала она.

Ранее в пресс-службе МВД республики ТАСС сообщили о трех пострадавших. "Авария произошла на участке трассы, где проводились дорожные работы. Водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки и положил автобус на бок", - заявили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, ДТП с участием рейсового автобуса "Икарус", следовавшего по маршруту Черкесск - Махачкала, по уточненной информации, произошло на 299 км федеральной автодороги Махачкала - Астрахань между населенными пунктами Тарумовка и Раздолье Тарумовского района Дагестана. "Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в Тарумовскую районную больницу. Движение на данном участке автодороги не нарушено, возгорания на месте происшествия нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, к ликвидации последствий происшествия было привлечено 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС привлечено семь человек и две единицы техники.

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