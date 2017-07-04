Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Помощник начальника Управления ФСИН России по Дагестану по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Нариман Яралиев найден мертвым после дежурства в своем кабинете. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы регионального УФСИН Амирхан Гасанов.
"Тело помощника начальника управления ФСИН России по Дагестану по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Наримана Яралиева с огнестрельным ранением в голову было найдено утром 2 июля в его рабочем кабинете. По данному факту ведется служебная проверка", - сказал он.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле сотрудника УФСИН не было. "У погибшего был стресс, в прошлом году он потерял мать. От этого он не мог отойти, с ним беседовали психологи", - сказал собеседник агентства. Ведется следствие, изучаются все факты.