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Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете

Происшествия
4 июля, 10:23 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Помощник начальника Управления ФСИН России по Дагестану по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Нариман Яралиев найден мертвым после дежурства в своем кабинете. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы регионального УФСИН Амирхан Гасанов.

"Тело помощника начальника управления ФСИН России по Дагестану по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Наримана Яралиева с огнестрельным ранением в голову было найдено утром 2 июля в его рабочем кабинете. По данному факту ведется служебная проверка", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти на теле сотрудника УФСИН не было. "У погибшего был стресс, в прошлом году он потерял мать. От этого он не мог отойти, с ним беседовали психологи", - сказал собеседник агентства. Ведется следствие, изучаются все факты.

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