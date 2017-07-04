В РФ в первом квартале возбуждено более 300 дел по фактам продажи серых сим-карт

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 300 административных дел возбуждено за три месяца этого года по фактам продажи так называемых серых сим-карт на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Согласно статистическим данным, с января по март 2017 года сотрудниками полиции пресечено 203 административных правонарушения, предусмотренных ст. 13.29 КоАП РФ ("Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом"), а также 121 правонарушение по ст. 13.30 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов")", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что в прошлом году с целью пресечения фактов незаконной реализации сим-карт проведено 819 совместных межведомственных мероприятий, в ходе которых изъято более 28 тыс. сим-карт и составлено около 500 административных протоколов.