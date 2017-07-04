Эксперты идентифицировали тела 13 погибших в ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Эксперты-криминалисты идентифицировали тела 13 погибших в ДТП с участием автобуса в Татарстане. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

"Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Татарстан завершает геномные экспертизы по установлению личностей погибших: на данный момент идентифицированы 13 тел. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Водитель автобуса сейчас находится в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. По данным МВД Татарстана, меру пресечения ему будут избирать после улучшения самочувствия и по разрешению медиков. Второй водитель автобуса и водитель грузовика задержаны в воскресенье по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Мера пресечения пока не избрана.

Автобус Neoplan принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным следствия, фирма, предварительно, не имела разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное главным следственным управлением МВД по Татарстану по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".