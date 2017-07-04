Мосгорсуд оставил под домашним арестом подростка, распылившего газ в лицо бойцу Росгвардии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение суда.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице один из участников распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.