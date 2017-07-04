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Мосгорсуд оставил под домашним арестом подростка, распылившего газ в лицо бойцу Росгвардии

Происшествия
4 июля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В результате инцидента на несанкционированной акции на Тверской улице сотрудник Росгвардии получил ожог глаз

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение суда.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице один из участников распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

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