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Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела

Происшествия
4 июля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Оппозиционный активист Вячеслав Мальцев покинул Россию после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.

"На Мальцева завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества, он был вынужден бежать за границу. Позже он всем сообщит, куда он уехал", - рассказал он.

Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, прошедшей 12 июня.

В марте этого года правоохранительные органы провели у него обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был также назначен административный арест на 15 суток.

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