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Прокуратура проверит данные об использовании в Сочи детеныша панды в качестве фотомодели

Происшествия
4 июля, 12:06 UTC+3

О появлении на смотровой площадке у села Монастырь предпринимателей с детенышем занесенной в Красную книгу панды в понедельник сообщил пользователь сети "ВКонтакте"

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СОЧИ, 4 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Природоохранная прокуратура заинтересовалась сообщениями в соцсетях об использовании в Сочи детеныша краснокнижной панды для фотографирования с туристами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Сочинской природоохранной прокуратурой будет проведена проверка по факту сообщения в одной из социальных сетей о том, что в Сочи фотографы предлагают туристам сфотографироваться с детенышем панды, а также львенком и коршуном", - сказали в прокуратуре.

О появлении на одном из самым популярных сочинских туристических маршрутов на Красную Поляну предпринимателей, использующих в качестве фотомодели занесенную в Красную книгу панду сообщил накануне пользователь сети "ВКонтакте". По его словам, на смотровой площадке у села Монастырь в установившуюся на Черноморском побережье 40-градусную жару отдыхающим предлагают сфотографироваться с "замученным жарой детенышем панды размером не больше 30-50 см".

Это уже не первый случай в Краснодарском крае, когда туристы сообщают в сетях о фактах жестокого обращения с животными. В конце июня прокуратура после сообщений о купании крокодила в море изъяла у владельца рептилию, которую тот держал в домашних условиях. Кроме того, в конце июня зоозащитники нашли в лесу в 60 км от Геленджика покрашенных в розовый цвет самоедов. Их отправили в московский питомник Минобороны РФ "Красная звезда". 

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