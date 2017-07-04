В Татарстане не будут арестовывать водителей автобуса и грузовика, попавших в ДТП 2 июля

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Татарстану не будет просить об аресте водителей грузовика и автобуса, попавших в ДТП с 14 погибшими в Заинском районе 2 июля. Их отпустят под обязательство о явке, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГСУ МВД.

"Сегодня у них истекает срок задержания, они будут отпущены под обязательством о явке", - уточнила собеседница агентства. Водитель автобуса и водитель грузовика были задержаны в воскресенье.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Накануне, 3 июля, Приволжский районный суд Казани заочно продлил на 72 часа срок задержания второго водителя автобуса. Он сейчас находится в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. По данным МВД Татарстана, меру пресечения ему будут избирать после улучшения самочувствия и по разрешению медиков.

Автобус Neoplan принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным следствия, фирма, предварительно, не имела, разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной накануне по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное главным следственным управлением МВД по Татарстану по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", передано в следственный департамент МВД России.