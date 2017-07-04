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Мосгорсуд оставил под стражей замначальника столичного главка СК РФ Никандрова

Происшествия
4 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Содержание обвиняемого под стражей обусловлено продолжающимся сбором улик, пояснил следователь

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 19 июля срока содержания под стражей заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Следователь сообщил суду о продолжающемся сборе улик и их обобщении, что требует содержания обвиняемого под стражей. "Дело большое и сложное, сроки мы не затягиваем, рассматриваем без волокиты", - отметил он.

Сам Никандров в суде заявил, что уголовное дело в его отношении является "местью со стороны тех органов, которым навредили его действия на должности следователя". "Мое мнение, что прокуратура сводит со мной счеты в связи с расследованием мной игорного дела в отношении сотрудников прокуратуры Московской области", - сказал обвиняемый.

Лефортовский районный суд Москвы ранее принял решение о продлении ареста Никандрову. Защита сочла это постановление незаконным и обжаловала его в апелляционной инстанции. На такой же срок был продлен арест двух других фигурантов дела - начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере"). Как считает следствие, они получили 1 млн долларов в качестве взятки за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников резонансной перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

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