Рейс Red Wings вылетел из Антальи в Москву после 20-часовой задержки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рейс из Антальи авиакомпании Red Wings, задержанный на 20 часов 3 июля, вылетел в Москву, сообщили во вторник ТАСС в представительстве перевозчика в аэропорту турецкого курорта.

"Рейс вылетел", - сказал представитель авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта Антальи борт под номером RWZ 6306 вылетел в Москву в 11:40 мск.

Как ранее сообщал ТАСС, борт Red Wings 3 июля не смог вылететь из Антальи из-за того, что при посадке в турецком аэропорту в самолет попала птица.

После задержки самолет должен был вылететь в Москву в 20:35 местного времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), однако рейс был отменен. Пассажиров планировали отправить 4 июля в 09:30 утра рейсом, но вылет вновь задержали.

Как сообщили в аэропорту Домодедово, прибытие самолета ожидается в районе 14:30 мск. "До 11:30 мск рейс был задержан в Анталье. Пока информации о вылете нет. Ориентировочно ждем в 14:30", - сказали ТАСС в колл-центре Домодедово.