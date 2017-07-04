Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс Red Wings вылетел из Антальи в Москву после 20-часовой задержки

Происшествия
4 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Прибытие самолета в Домодедово ожидается в районе 14:30 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рейс из Антальи авиакомпании Red Wings, задержанный на 20 часов 3 июля, вылетел в Москву, сообщили во вторник ТАСС в представительстве перевозчика в аэропорту турецкого курорта.

"Рейс вылетел", - сказал представитель авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта Антальи борт под номером RWZ 6306 вылетел в Москву в 11:40 мск.

Как ранее сообщал ТАСС, борт Red Wings 3 июля не смог вылететь из Антальи из-за того, что при посадке в турецком аэропорту в самолет попала птица.

После задержки самолет должен был вылететь в Москву в 20:35 местного времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), однако рейс был отменен. Пассажиров планировали отправить 4 июля в 09:30 утра рейсом, но вылет вновь задержали.

Как сообщили в аэропорту Домодедово, прибытие самолета ожидается в районе 14:30 мск. "До 11:30 мск рейс был задержан в Анталье. Пока информации о вылете нет. Ориентировочно ждем в 14:30", - сказали ТАСС в колл-центре Домодедово.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
4
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
7
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама