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ФСБ выявила мошенническую схему с банковскими кредитами на Кубани на 47 млн рублей

Происшествия
4 июля, 14:28 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, июля. /ТАСС

Деятельность мошенников пресечена, они привлечены к уголовной ответственности

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КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность в Краснодарском крае группы мошенников, которая вывела из финансовых активов Кубанского универсального банка более 47 млн рублей.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства.

"К уголовной ответственности привлечены руководители КБ "Кубанский универсальный банк" по факту злоупотребления ими должностными полномочиями, выразившихся в незаконной выдаче кредитов. В ходе следствия к уголовной ответственности также привлечены лица, получившие кредиты мошенническим путем", - говорится в сообщении. Сумма нанесенного вкладчикам банка ущерба составляет более 47 млн рублей.

Кубанский универсальный банк был создан в 1994 году, в состав его учредителей вошли администрация Краснодара и Банк Москвы. В октябре 2016 года Банк России отозвал лицензию у этой кредитной организации.

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