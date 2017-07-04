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СК проводит проверку в отношении фигуранта дела Немцова за неуважение к суду

Происшествия
4 июля, 15:30 дата обновления: 4 июля, 15:38 UTC+3

Подсудимый Тамерлан Эскерханов, выступая перед присяжными в суде, в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СК

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении одного из подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова Тамерлана Эскерханова в связи с его оскорблениями в адрес представителя следствия. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Проверка проводится в отношении Эскерханова по ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства") после его оскорбительных высказываний в суде в отношении представителя следствия", - сказал собеседник агентства. По его словам, выступая перед присяжными в суде, Эскерханов в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СК.

В ходе заседания во вторник судья Юрий Житников также подтвердил, не уточняя деталей, что "после заявления одного из подсудимых следственные органы проводят проверку". Такие разъяснения судья сделал по просьбе фигурантов дела, которые заявили в суде, что перед заседанием к ним с разрешения судьи зашел следователь с двумя понятыми для проведения следственных действий.

Если по результатам проверки в отношении Эскерханова будет возбуждено уголовное дело, то ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в виде обязательных работ на срок до 480 часов.

29 июня коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Убийство Бориса Немцова Расследование убийства Бориса Немцова
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