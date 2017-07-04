СК проводит проверку в отношении фигуранта дела Немцова за неуважение к суду

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении одного из подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова Тамерлана Эскерханова в связи с его оскорблениями в адрес представителя следствия. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Проверка проводится в отношении Эскерханова по ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства") после его оскорбительных высказываний в суде в отношении представителя следствия", - сказал собеседник агентства. По его словам, выступая перед присяжными в суде, Эскерханов в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СК.
Если по результатам проверки в отношении Эскерханова будет возбуждено уголовное дело, то ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в виде обязательных работ на срок до 480 часов.
29 июня коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.