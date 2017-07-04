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МВД установило личности всех погибших в ДТП в Татарстане

Происшествия
4 июля, 15:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, июля. /ТАСС

В результате аварии 14 человек, в том числе дети, погибли, 15 - пострадали

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КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Татарстан установили личности всех 14 погибших в аварии в Заинском районе 2 июля. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

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"Эксперты МВД Татарстана закончили проведение геномных экспертиз погибших в ДТП в Заинском районе. В настоящий момент тела всех идентифицированы", - уточнили в пресс-службе.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Автобус принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По предварительным данным следствия, фирма не имела разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное главным следственным управлением МВД по Татарстану по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", передано в следственный департамент МВД России.

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ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Татарстане
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