"Балтийский завод" опроверг сообщения о пожаре на плавучем энергоблоке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Задымление возникло во вторник в Петербурге на "Балтийском заводе" в Петербурге, оно локализовано собственными силами. На производственный процесс инцидент не повлиял, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Там добавили, что задымление возникло около строящегося плавучего энергоблока, однако оно не имеет к нему никакого отношения. "Было задымление на достроечной набережной около плавучего энергоблока. Сгорел генератор, но это не имеет отношения к плавучему энергоблоку. Технический момент, на работу завода не повлияет, задымление было локализовано собственными силами", - рассказали в пресс-службе.
По данным регионального управления МЧС, на заводе оплавились восемь аккумуляторов без горения.
Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.
Головной плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" проекта 20870 строится для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке Чукотского автономного округа. Он сможет обеспечить энергией крупные промпредприятия, портовые города и газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя, вырабатывая до 240 тысяч кубометров воды ежедневно.
Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" (ПАТЭС) станет первой в мире.