Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве в Зеленограде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня по ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

По версии следствия, 2 июля мужчина в квартире жилого дома в Зеленограде во время распития спиртных напитков в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее двух ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Во время допроса фигурант полностью признал вину и дал показания.