Следователи задержали бывшего полицейского, сбившего пенсионерку в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего полицейского, который подозревается в том, что сбил пожилую женщину в подмосковной деревне Поливаново, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Учитывая тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.

Инцидент произошел вечером 2 июля на Богородской улице, следователь УМВД по Подольску на личном автомобиле сбил 79-летнюю женщину и скрылся. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждении и была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). После проведения служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.