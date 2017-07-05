Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор

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АБАКАН, 5 июля. /ТАСС/. Житель поселка Усть-Абакан (Хакасия) ранил ребенка из пневматического оружия за отказ убрать мусор рядом с его домом, сообщило в среду республиканское управление Следственного комитета.
"Трое малолетних детей играли около одного из домов переулка Советский районного поселка Усть-Абакан. В это время из соседнего дома вышел подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и стал требовать от детей убрать мусор около дома, где они играли", - говорится в сообщении.
Получив отказ, мужчина вернулся домой и через несколько минут вышел с пневматическим оружием, из которого ранил одного ребенка в голень. Ребенок был доставлен в районную больницу.
Стрелявший мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).