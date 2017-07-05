В Японии арестовали американку, выбросившую в аэропорту сто патронов

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ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Гражданка США была арестована в среду в японском столичном аэропорту Нарита по подозрению в нарушении закона о хранении огнестрельного и холодного оружия. Как сообщил общественный телеканал NHK, женщина выбросила в урну 100 патронов 22 калибра.
Она вместе с супругом прибыла в Японию 4 июля и находилась на территории аэропорта, ожидая своего следующего рейса. По словам задержанной, она по ошибке привезла с собой патроны в сумке и заметила их наличие только в Токио. Осознав ошибку, женщина решила выбросить боеприпасы в урну, где они и были обнаружены сотрудниками аэропорта.
В Японии запрещено хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.