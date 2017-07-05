Рассмотрение апелляции на приговор блогеру Соколовскому перенесено на 7 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Рассмотрение апелляции на приговор блогеру Руслану Соколовскому в среду перенесено на 7 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее он был осужден на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих.

"Суд продолжит рассмотрение апелляции 7 июля", - сказала судья.

В среду в ходе судебного заседания адвокаты Соколовского подали ходатайства, а также состоялись прения сторон.

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.