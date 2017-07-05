Суд в Москве вынес приговор по делу о хищении 280 млн руб. руководством фирмы "ОЭК-Финанс"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к срокам от 2 лет условно до 3,5 года колонии фигурантов уголовного дела о хищении более 280 млн рублей руководством компании "ОЭК-Финанс", учрежденной департаментом городского имущества Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Карабанов.
В зависимости от роли и степени участия генеральный директор ОАО "ОЭК-Финанс" Андрей Байбаров, его подчиненные Ольга Ковалева и Екатерина Голышева, генеральный директор ЗАО "ОФСК" Татьяна Гурщенкова признаны виновными в присвоении, растрате и злоупотреблении полномочиями.
"Суд приговорил Байбарова к 3,5 года колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 550 тыс. рублей, Ковалеву - к 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Голышева и Гурщенкова приговорены к двум годам условно с испытательным сроком на 2,5 года, им также назначен штраф по 200 тыс. рублей", - отметил адвокат.
По версии следствия, Байбаров с целью хищения средств организовал группу, состоящую из Ковалевой, Голышевой и Гурщенковой. Он заключил от имени ОАО "ОЭК-Финанс" фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО "ОФСК" на общую сумму 282 млн рублей. После этого, как установлено судом, они распорядились деньгами по своему усмотрению.