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Рабочий погиб на стройке многоэтажки на юге Москвы

Происшествия
5 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Согласно данным СК, мужчина сорвался с 20-го этажа строящегося здания на Автозаводской улице

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройке многоэтажного здания на юге Москвы.

Как сообщила в среду старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова, 25-летний рабочий сорвался с 20-го этажа строящегося здания на Автозаводской улице, упав на 12-й этаж. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила представитель ГСУ.

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