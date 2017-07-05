Рабочий погиб на стройке многоэтажки на юге Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройке многоэтажного здания на юге Москвы.

Как сообщила в среду старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова, 25-летний рабочий сорвался с 20-го этажа строящегося здания на Автозаводской улице, упав на 12-й этаж. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила представитель ГСУ.